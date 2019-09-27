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Игорь Матвиенко рассказал о противостоянии Джуны и Аллы Пугачевой

По словам композитора, целительница никогда не дружила с Примадонной.

Игорь Матвиенко рассказал о противостоянии Джуны и Аллы Пугачевой
Пугачева и Джуна недолюбливали друг друга/globallookpress.com

Композитор Игорь Матвиенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о противостоянии своей первой жены целительницы Джуны и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Как он отметил, их отношения никогда не были близкими и дружественными.

Джуна. Фото
Джуна никогда не дружила с Пугачевой/globallookpress.com

По словам Матвиенко, в те годы в большой квартире Джуны собирался весь бомонд. Среди них был еще совсем молодой композитор Игорь Николаев, который уже тогда писал песни для Примадонны. В какой-то момент Джуна захотела увести Николаева у Пугачевой. Она хотела женить молодого композитора на себе и таким образом обставить соперницу.

«Джуна сказала об этом мне. При этом заявила, что и я ей нравлюсь. Я захотел, так сказать, слегка объехать Николаева. Мне не хотелось, чтобы Джуна досталась ему. Поэтому мы и сыграли свадьбу с Джуной», — заметил Игорь Матвиенко.

Также композитор отметил, что между Примадонной и целительницей всегда был элемент недоверия. Скорее всего, женщины просто презирали друг друга.

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Тэги:

Алла ПугачеваДжунаИгорь МатвиенкоИгорь НиколаевПрограмма "Судьба человека"
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Игорь Матвиенко рассказал о противостоянии Джуны и Аллы Пугачевой
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