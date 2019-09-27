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Специфичный дед: Боярский заявил, что не читает внукам книг

Народный артист считает образование детей задачей родителей.

Специфичный дед: Боярский заявил, что не читает внукам книг
МИхаил Боярский/Фото: Борис Кудрявов/КП

Михаил Боярский заявил, что не читает маленьким внукам книг. О своей принципиальной позиции актер рассказал в откровенной беседе с журналистами. Он отметил, что считает развитие малышей задачей родителей, поэтому со своей стороны может предложить лишь нежность. В свое время, укладывая дочь Лизу спать, Михаил придумывал разные истории, как и читал вслух. Сейчас же Боярский внуков не балует, но об историях на ночь не забывает. Музыкант отмечает, что внук Андрей слушать их очень любит.

В интервью для «7дней» актер подчеркнул, что считает – именно родители должны особое внимание уделять саморазвитию своих детей. Именно поэтому он старается приучить дочь Лизу и зятя Максима читать малышам. Сейчас 7-летний Андрей уже знаком с «Томом Сойером» и рядом других полезных книг.

Что касается младшего внука – 11-месячного Гриши, то ему Боярский совместно с супругой старается уделять особое внимание, поскольку малыш уже очень активен. Однажды, по словам артиста, он умудрился упасть с кровати, поэтому теперь сам Михаил «дежурит» рядом с ним, периодически сменяясь с женой Ларисой.

Актер отметил, что по его сугубо личному мнению, главное во взаимодействии с детьми – действия. Именно через них родитель и старший товарищ может передать малышу любовь. В качестве примера Михаил приводит свою бабушку – он твердо знал, что она его любит, поскольку родственница переживала, чтобы он не замерз и всегда был сыт, а порой и не спала ради маленького Миши.

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Специфичный дед: Боярский заявил, что не читает внукам книг
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