Боярский скептически отнесся к игре дочери в постановке «1926»

Многое из того, что делает на сцене Елизавета, ему до сих пор непонятно.

Актер Михаил Боярский скептически отнесся к игре своей дочери Елизаветы в постановке «1926», где она была задействована в главной роли вместе с актером Анатолием Белым. «Многое из того, что делает Лиза, мне непонятно. Я остановился в том времени, в котором жил, и представляю себе театр таким, каким он мне представлялся. Теперь мне кажется, что всё лучшее прошло, – это печальная констатация факта», — заявил Михаил Боярский.

При этом «главный мушкетер страны» заметил, что на подсознательном уровне прекрасно понимает, что он не прав. Но для него уже не будет ничего лучше творчества группы «Битлз», спектаклей Товстоногова и Владимирова. Актер заметил, что он по жизни является консервативным человеком и сложно воспринимает все новшества.

Как сказал Боярский, у него с Елизаветой «разные вкусовые рецепторы». В то же время он отдает себе отчет, что дочь и ее партнер Анатолий Белый – молодцы. Они вжились в образы поэтов серебряного века Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, изучив очень много материала об их творчестве.

Также Боярский заявил, что не собирается отмечать свое семидесятилетие. Ему не нравится, как сегодня на телевизионных каналах преподносят юбилеи артистов. Как он уверяет, там «из мухи делают слона», сообщает портал argumenti.ru.