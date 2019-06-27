Молодой и без шляпы: Боярский поделился архивным фото с женой и дочкой

Михаил Боярский имеет большую семью. Он уже почти 40 лет счастлив в браке с Ларисой Луппиан. У них есть взрослые дети — Сергей и Елизавета Боярские. Дочка пошла по стопам отца и стала актрисой. О личной жизни артист рассказывает крайне редко. Не так давно он признался, что всегда старался уделять время семье. Во много ему помогала супруга, которая частенько жертвовала карьерой, чтобы посвящать себя детям.

Многие помнят, что известность Боярскому принесла главная роль в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Тогда ему было 29 лет, он только год как женился на своей возлюбленной. Поклонники считали, что именно после роли мушкетера актер начал постоянно носить шляпы, но на днях в аккаунте Михаила Сергеевича в соцсети появились архивные снимки, где он запечатлен молодым с женой и дочкой Лизой. На кадрах он позирует с голым торсом и без шляпы, но с роскошными усами.

Поклонники отметили, что Боярский почти не поменялся за минувшие годы. Также многие восхитились Ларисой Луппиан, которая смогла сохранить обаяние и шарм. «Лариса, а вы совсем не изменились, такая же красавица», «Такая прекрасная пара. Счастья вашей семье и любви», «А Лизу не узнать в панамке», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Михаил Сергеевич давно стал дедушкой. Сын подарил ему внучек Екатерину и Александру, а дочка — внуков Андрея и Григория. Актер придерживается старых традиций, поэтому считает главной целью женщины — материнство. Недавно он признался, что был рад тому, что Лиза стала мамой. По его мнению, это важнее карьеры. А вот Луппиан в мае этого года стала худруком Театра Ленсовета.