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Михаил Боярский пожаловался на одиночество в большой семье

Артист признался, что в последнее время супруга не уделяет ему внимание и откровенно «его забросила».

Михаил Боярский пожаловался на одиночество в большой семье
Михаил Боярский/Фото: Борис Кудрявов/КП

Знаменитый Д’Артаньян Михаил Боярский пожаловался на одиночество в большой семье. О том, что он чувствует себя заброшенным, народный артист признался в недавнем интервью. Боярский рассказал, что главным приоритетом в жизни считает не карьеру и друзей, а членов своей семьи. По его мнению, дети, правнуки и супруга – спасательный круг практически для любого человека, ведь именно за этих людей можно «зацепиться» и не утонуть в моменты судьбоносного шторма.

Артист признался, что будучи молодым, совершал много ошибок, но сумел сохранить брак. Ныне он и супруга, по его собственному признанию, единый организм, который в буквальном смысле делит душу на двоих. Боярский отметил, что несмотря на то, что сейчас они с женой живут душа в душу, так было не всегда, но появление детей и внуков укрепило чувства.

Единственная проблема, которая до сих пор осталась в отношениях – актер чувствует себя одиноким. Боярский отметил, что его супруга находится под колоссальным давлением обязанностей – по воспитанию внуков, по хозяйству и по работе в театре (Лариса Луппиан является художественным руководителем театра Ленсовета), поэтому она уделяет ему мало внимания и он чувствует себя одиноким.

«Ей очень тяжело, она устает. Я это понимаю и помалкиваю по поводу того, что меня все давно забросили. Моя супруга уделяет внимание внукам, театру, кому угодно — но только не мне. Ну, ничего, селяви…», — выплеснул крик души «7дням» Боярский.

Сам Михаил уверен – в скором времени жена к нему вернется, потому что не справится с большой нагрузкой. Боярский акцентировал внимание– терпения супруги не хватит сразу на все зоны ответственности, и тогда он вновь сможет почувствовать себя счастливее. При этом сам артист окончательно бросать публичную деятельность не готов.

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Михаил Боярский пожаловался на одиночество в большой семье
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