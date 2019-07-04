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Актерская магия: Боярский изменился до неузнаваемости на сцене с женой

Помощница Евгения Петросяна поделилась трогательным видео с народным артистом и его супругой.

Актерская магия: Боярский изменился до неузнаваемости на сцене с женой
Михаил Боярский вышел на сцену с женой в постановке "Странные люди". Фото: globallookpress.com

В свои 69 лет Михаил Боярский продолжает оставаться всенародно любимым и востребованным актером. Он снимается в кино, становится гостем развлекательных шоу и, конечно, выходит на театральную сцену.

Фрагмент одного из спектаклей с участием народного артиста и его супруги Ларисы Луппиан записала небезызвестная публике помощница Евгения Петросяна, посетившая на днях Театр имени Ленсовета. На страничке Татьяны Брухуновой в Instagram появилось видео, на котором обычно солидный и серьезный Боярский выглядит почти неузнаваемым. В постановке «Странные люди» он зажигательно отплясывает вместе с женой, затем пара кланяется зрителям и продолжает танец.

«Прекрасный спектакль! Добрый и трогательный. Прекрасная Лариса Луппиан!» – восхитилась Брухунова.

Даже перевоплощаясь на сцене, Михаил Сергеевеч редко расстается со своим главным символом – шляпой. Но в молодости, еще до того, как его сделала известным на всю страну роль Д’Артаньяна, Боярский предпочитал не носить головной убор, как это видно на архивном снимке, который артист недавно опубликовал в соцсети.

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Тэги:

Лариса ЛуппианМихаил БоярскийспектакльТатьяна Брухунова

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Актерская магия: Боярский изменился до неузнаваемости на сцене с женой
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