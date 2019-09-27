ЗВЕЗДЫ

Архивный кадр: Орбакайте сфотографировалась с сыновьями, дочкой и супругом

У певицы и актрисы, как известно, трое детей от разных мужей.

Архивный кадр: Орбакайте сфотографировалась с сыновьями, дочкой и супругом
Орбакайте без ума от своих детей и мужа/globallookpress.com

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился архивный кадр. На красивом снимке можно увидеть детей певицы и актрисы Кристины Орбакайте, а также ее супруга бизнесмена Михаила Земцова. На фотографии Клавдии не больше годика. Судя по всему, снимок сделан чуть больше пяти лет назад.

Отметим, что Кристина Орбакайте родила своих детей от трех разных мужчин. Старший сын Никита появился на свет в 1991 году в столице Англии — Лондоне. С его отцом Владимиром Пресняковым-младшим Орбакайте жила на протяжении 11 лет. Они расстались в 1997 году. Это был гражданский брак.

Со вторым гражданским мужем бизнесменом Русланом Байсаровым Орбакайте жила четыре года. В мае 1998 года на свет появился их общий сын Дени. После расставания Орбакайте и Байсаров какое-то время сильно конфликтовали. В итоге это завершилось «дележом» ребенка. В дело пришлось вмешиваться знаменитой матери Алле Пугачевой. К счастью, сейчас все склоки позади. У Байсарова другая семья. Он проживает в Подмосковье. Всего у него уже шестеро детей.

Наконец, свое настоящее счастье дочь Примадонны нашла в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. На свет от этого союза в Майами в 2012 году появилась дочь Клава, которая растет настоящей красавицей. Девочка частый гость в замке Максима Галкина. Она очень подружилась со своими племянниками – Лизой и Гарри Галкиными.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дени БайсаровКлавдия ЗемцоваКристина ОрбакайтеМихаил ЗемцовНикита Пресняков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Архивный кадр: Орбакайте сфотографировалась с сыновьями, дочкой и супругом
Интересно?
Поделись с друзьями: