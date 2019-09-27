Архивный кадр: Орбакайте сфотографировалась с сыновьями, дочкой и супругом

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился архивный кадр. На красивом снимке можно увидеть детей певицы и актрисы Кристины Орбакайте, а также ее супруга бизнесмена Михаила Земцова. На фотографии Клавдии не больше годика. Судя по всему, снимок сделан чуть больше пяти лет назад.

Отметим, что Кристина Орбакайте родила своих детей от трех разных мужчин. Старший сын Никита появился на свет в 1991 году в столице Англии — Лондоне. С его отцом Владимиром Пресняковым-младшим Орбакайте жила на протяжении 11 лет. Они расстались в 1997 году. Это был гражданский брак.

Со вторым гражданским мужем бизнесменом Русланом Байсаровым Орбакайте жила четыре года. В мае 1998 года на свет появился их общий сын Дени. После расставания Орбакайте и Байсаров какое-то время сильно конфликтовали. В итоге это завершилось «дележом» ребенка. В дело пришлось вмешиваться знаменитой матери Алле Пугачевой. К счастью, сейчас все склоки позади. У Байсарова другая семья. Он проживает в Подмосковье. Всего у него уже шестеро детей.

Наконец, свое настоящее счастье дочь Примадонны нашла в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. На свет от этого союза в Майами в 2012 году появилась дочь Клава, которая растет настоящей красавицей. Девочка частый гость в замке Максима Галкина. Она очень подружилась со своими племянниками – Лизой и Гарри Галкиными.