Орбакайте дополнила комбинезон сверкающей полупрозрачной накидкой

Кристина Орбакайте всегда выглядит элегантно: как на сцене, так и в обычной жизни. Певица старается одеваться просто и со вкусом. Так, когда она отправляется на прогулку, то обычно облачается в футболку с принтом и джинсы. А вот если артистка участвует в фотосессии или выступает на публике, то она отдает предпочтение ярким костюмам или откровенным платьям. Стройная фигура позволяет девушке выбирать самые смелые образы.

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В последнее время Кристина любит дополнять сценические костюмы причудливыми накидками из полупрозрачной ткани. Так, 16 сентября многие звезды собрались в Цирке имени Никулина на Цветном бульваре, так как ему исполнилось 100 лет. Для гостей выступили Филипп Киркоров, а также Кристина Орбакайте. На этот раз певица предстала в облегающем комбинезоне. Поверх монохромного наряда она надела платье-накидку из сверкающей ткани.

Образ звезда дополнила перчатками, поясом и крупными серьгами. Поклонники пришли в восторг не только от номера артистки, но и ее наряда. «Ослепительная красота! В прямом смысле», «Идеальная фигурка», «Сияние снаружи и внутри! Королева», «Вы грациозная статуэточка, и эта прическа Вам очень идет!» — прокомментировали пост подписчики. Коллеги по цеху, Екатерина Стриженова и Лолита Милявская, тоже одарили Кристину комплиментами.

Напомним, что Орбакайте часто сравнивают с ее мамой Аллой Пугачевой. Девушка не боится копировать образы Примадонны. Не так давно поклонники нашли снимки, на которых мама и дочка смотрятся словно близнецы.

А вам понравился образ Орбакайте?