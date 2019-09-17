Звездный стиль

Орбакайте дополнила комбинезон сверкающей полупрозрачной накидкой

Певица выступила на юбилее Цирка на Цветном бульваре.

Орбакайте дополнила комбинезон сверкающей полупрозрачной накидкой
Кристина Орбакайте. фото: globallookpress.com

Кристина Орбакайте всегда выглядит элегантно: как на сцене, так и в обычной жизни. Певица старается одеваться просто и со вкусом. Так, когда она отправляется на прогулку, то обычно облачается в футболку с принтом и джинсы. А вот если артистка участвует в фотосессии или выступает на публике, то она отдает предпочтение ярким костюмам или откровенным платьям. Стройная фигура позволяет девушке выбирать самые смелые образы.

В последнее время Кристина любит дополнять сценические костюмы причудливыми накидками из полупрозрачной ткани. Так, 16 сентября многие звезды собрались в Цирке имени Никулина на Цветном бульваре, так как ему исполнилось 100 лет. Для гостей выступили Филипп Киркоров, а также Кристина Орбакайте. На этот раз певица предстала в облегающем комбинезоне. Поверх монохромного наряда она надела платье-накидку из сверкающей ткани.

Образ звезда дополнила перчатками, поясом и крупными серьгами. Поклонники пришли в восторг не только от номера артистки, но и ее наряда. «Ослепительная красота! В прямом смысле», «Идеальная фигурка», «Сияние снаружи и внутри! Королева», «Вы грациозная статуэточка, и эта прическа Вам очень идет!» — прокомментировали пост подписчики. Коллеги по цеху, Екатерина Стриженова и Лолита Милявская, тоже одарили Кристину комплиментами.

Напомним, что Орбакайте часто сравнивают с ее мамой Аллой Пугачевой. Девушка не боится копировать образы Примадонны. Не так давно поклонники нашли снимки, на которых мама и дочка смотрятся словно близнецы.

А вам понравился образ Орбакайте?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильКристина ОрбакайтеМодные тренды

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Орбакайте дополнила комбинезон сверкающей полупрозрачной накидкой
Интересно?
Поделись с друзьями: