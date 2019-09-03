Пресняков и Подольская устроили себе «первое» свидание

Владимир Пресняков и Наталья Подольская заслуженно считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они вместе уже больше девяти лет. Но несмотря на время, их чувства по-прежнему сильны, а отношения не лишены романтики.

больше по теме Домашнее видео: Лиза Галкина пришла в восторг от укулеле Преснякова Дочь Пугачевой не сдержала эмоций и пустилась в пляс.

В своей очередной публикации в социальной сети Instagram певец поделился снимком, сделанным в одном из кафе, который очень трогательно подписал, обращаясь к своей супруге: «Чувство, как на первом свидании! Очень люблю Тебя, СОЛНЫШКО!!!».

«Обожаю вашу семью, вы такие трогательные по-хорошему по отношению друг к другу, чудо в этом жестоком мире, берегите свое счастье», — пишет в комментарии одна из подписчиц.

Напомним, спустя ровно пять лет после свадьбы, день в день, 5 июня 2015 года в их семье появился сын Артем. А 12 июля того же года звезды обвенчались.