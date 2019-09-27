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Три ребенка и три внука: Пугачева показала свою большую семью

На архивном кадре собрались самые близкие люди Примадонны отечественной эстрады.

Три ребенка и три внука: Пугачева показала свою большую семью
Пугачева показала свое большое семейство/globallookpress.com

На фанатской страничке в Instagram детей певицы Аллы Пугачёвой Гарри и Лизы Галкиных появился архивный кадр. На нем можно увидеть самых близких людей Примадонны отечественной эстрады. Кроме супруга телеведущего Максима Галкина на снимке трое детей Аллы Пугачевой: певица и актриса Кристина Орбакайте, а также Лиза и Гарри Галкины, которые родились в 2013 году в звездном семействе от суррогатной матери.

Также на снимке внуки Аллы Пугачевой. Музыкант Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова. Снимок получился невероятно красивым и трогательным. Все звездное семейство редко собирается вместе.

Отметим, что старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте родила трех детей от разных мужчин. Старший сын Никита родился от гражданского брака с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим. Дени Байсаров появился на свет от бизнесмена Руслана Байсарова. Всем памятна история, как Орбакайте с мужем делили ребёнка, когда тот был еще маленьким.

Наконец, дочь Клавдия Орбакайте родила от бизнесмена Михаила Земцова. Именно с ним она сейчас и живет. Только с Земцовым у Орбакайте зарегистрированный брак.

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Алла ПугачеваДени БайсаровКлавдия ЗемцоваКристина ОрбакайтеЛиза и Гарри ГалкиныМаксим ГалкинНикита Пресняков
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Три ребенка и три внука: Пугачева показала свою большую семью
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