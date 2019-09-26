Тодоренко сняла на видео постельные «шалости» с мужем

Телеведущая решила показать, во что превращается интимная жизнь, когда в доме появляется ребенок.

Регина Тодоренко долгое время скрывала свой роман с Владом Топаловым, а потом их отношения стали стремительно развиваться. Они расписались в ЗАГСе, стали родителями сына Михаила, а этим летом сыграли пышную свадьбу в Сорренто. Влюбленные демонстрируют семейную идиллию. Теперь телеведущая снимается собственное шоу преимущественно дома или на даче.

Однако Регина не стала скрывать, что некоторые изменения в ее жизни с появление ребенка все же произошли. Она сняла достаточно откровенное видео, намекнув, что в ее интимной жизни есть проблемы. На кадрах телеведущая запечатлена в постели с мужем. Они придаются любовным утехам, но в самый неподходящий момент малыш в другой комнате начинает плакать, мешая родителям. Как оказалось, в спальне у супругов есть даже специальные крючки над кроватью с кольцами, чтобы к ним можно было привязывать руки.

К слову, видео закончилось тем, что Топалов и Тодоренко мирно уснули, забыв о первоначальных планах. «Все как у всех!!!! У вас ведь тоже так бывало?», — поинтересовалась телеведущая.

Одни поклонники признались, что сталкивались с такой проблемой, но нашлись и те, кто решил, что девушка затронула слишком личную тему. «Семейный квест», «Потише надо, это вечера и ночи всех родителей», «Мелкий контрацептив», «Очень жизненно», «Ого, как откровенно и сексуально», — прокомментировали пост подписчики.

А у вас бывали подобные ситуации?