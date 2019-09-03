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Тодоренко поделилась отпускными фото с 9-месячным сыном

Еще в августе ведущая проекта «Пятница с Региной» ездила в родной город — Одессу.

Тодоренко поделилась отпускными фото с 9-месячным сыном
Регина Тодоренко с Владом Топаловым (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

Еще в августе Регина Тодоренко ездила в Одессу. Вместе с мамой в путешествие отправился и 9-месячный Майкл (так домашние называют Михаила. — Прим. ред.). Находясь в мини-отпуске, возлюбленная Влада Топалова активно делилась свежими кадрами, рассказывая, как ее встретили родственники. Тодоренко полакомилась домашним борщом со сметаной, бутербродами с овощами и баклажанами.

В поездку Регина отправилась без Влада. Из-за насыщенного концертного графика и командировок музыкант не смог составить супруге компанию. В Instagram Тодоренко опубликовала свежую партию отпускных снимков с 9-месячным сынишкой, поздравив Одессу с днем рождения.

«Мой любимый город!! Живи, моя Одесса! Живи и процветай!!» — добавила Регина.

Вместе с Майклом телеведущая прогулялась по городским улочкам, устроив небольшой привал в одном из местных кафе. Знаменитость выбрала столик рядом с фонтаном, предусмотрительно развернув сына спиной к камере.

В одном из интервью Регина призналась, что, как и другие супружеские пары, они с Владом часто конфликтуют и ссорятся. Тодоренко вместе с мужем наведывались в кабинет психолога в надежде решить своим проблемы. При этом телеведущая не скрывает: она очень любит супруга и готова идти на компромиссы ради этих отношений.

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Влад ТопаловЗвездные детиРегина Тодоренко

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Тодоренко поделилась отпускными фото с 9-месячным сыном
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