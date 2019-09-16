Тодоренко вспомнила, какой была во времена «Орла и решки»

Телеведущая поразилась, как сильно ее изменило замужество и материнство.

Со свадьбой и рождением сына жизнь Регины повернулась на 180 градусов. Девушка больше не колесит по миру, не ищет приключений, а все свободное от съемок время уделяет мужу и сыну.

Любопытно, что даже внешне теледива сильно изменилась. Сарафаны на бретельках, яркий мейк-ап Регина поменяла на сдержанные образы.

На днях Тодоренко вспомнила «ту смешливую девчушку», которая пришла на трэвел-шоу.

«Я не могла поверить, неужели эта смешная девочка с белыми волосами и ярко-красными губами – это я? Хм, а я, оказывается, очень любила красный цвет!» — с ностальгией заметила девушка.

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Региона призналась, что сейчас у нее больше помад спокойных цветов в косметичке… И все же она призвала подписчиков не превращать жизнь в рутину и добавить ярких красок. Будь то новая блуза или яркий аксессуар.