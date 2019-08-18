Стильные свадебные образы: в каких платьях вышли замуж Тодоренко, Каменских и другие звезды

В один из самых важных дней в жизни невесты хотят выглядеть неотразимо. Каждая из них сама выбирает, как подчеркнуть свою индивидуальность и красоту.

Мода переменчива, но вот образ невесты уже не первый век несет чистоту и невинность. Правда, у современных девушек появилась возможность играть с фасонами нарядов, как и подбирать наиболее выгодный силуэт, подчеркивающий достоинства или скрывающий недостатки фигуры. А еще с помощью деталей и нюансов наряда можно выразить свою индивидуальность.

Какие платья в моде и в чем вышли замуж звездные невесты в 2019 году, разобралась Teleprogramma.pro.

Своим экспертным мнением, а также советами с нашими читателями поделится Светлана Лялина — дизайнер свадебных платьев, а также владелица своего Модного дома.

«Одной из первых моих звездных клиенток была Анастасия Волочкова, все три платья на ее знаменитой свадьбе были созданы у нас. А из последних это свадьба Александра Овечкина, мы шили для Насти (Анастасии Шубской. — Прим. ред.)», — отметила Лялина.

Все началось с герцогини

Тенденции в мире моды зарождаются не сразу, а постепенно. Свою лепту в свадебный стиль уже успела внести Меган Маркл, которая вышла замуж за принца Гарри в мае 2018 года. Полгода модельеры, дизайнеры и простые люди гадали, какое же платье выберет американка, готовящаяся полноценно войти в британскую королевскую семью. Никто даже не мог предположить, что ее выбор падет на лаконичный наряд, без кружев и бантов.

Свой образ герцогиня Сассекская дополнила странной тиарой с драгоценными камнями, очень длинной фатой, которая тянулась за ней шлейфом, и букетом из полевых цветов. Именно благодаря Меган появилась тенденция выбирать длинную фату и максимально простые платья по фигуре.

Мнение эксперта:

«На первый взгляд, скромно для королевской свадьбы, но мне импонирует желание невесты своим нарядом рассказать о себе. Казалось бы, совсем незаметные детали, но все в стиле. Очень лёгкая вышивка на фате по мотивам перекликается с букетом невесты, и образ в целом очень гармонично выглядит на фоне флористического декора собора. Я считаю, очень удачно подобран силуэт», — подчеркнула Лялина.

22-метровая фата, усыпанная кристаллами Swarovski

Позже королевскую особу превзошла 36-летняя индийская актриса, модель и певица Приянка Чопра, которая вышла замуж за 25-летнего певца Ника Джонаса. Их свадебную церемонию назвали торжеством года.

Они примерили как традиционные свадебные индийские наряды, так и европейские. Поклонников восхитило роскошное белоснежное платье невесты и 22-метровая фата, усыпанная кристаллами Swarovski, над которой трудился по спецзаказу Ральф Лорен (Ralph Lauren).

Вторую церемонию Приянка устроила в индийском стиле, чтобы отдать дань своим корням. Красочные костюмы жениха и невесты создал индийский модельер Сабьясачи Мухержи (Sabyasachi Mukherji).

Мнение эксперта:

«При всей утончённости и изысканности платья в силуэте и в полупрозрачных тканях подчёркнута её сексуальность, что для актрисы очень уместно. Для меня изюминкой в этом платье стало то, что в ручной вышивке в узорах очень ненавязчиво вписана дата её свадьбы. Платье достойно стать частью большой семейной истории», — считает Лялина.

Кружева и акцент на декольте

Наконец-то сочетались браком Настя Каменских и Потап. Они устроили тайное торжество неподалеку от Киева. Для такого случая певица выбрала платье-трансформер. На церемонии она была неотразима в облегающем наряде, расшитом кружевом и с глубоким декольте. Также у него был пышный шлейф, который позже девушка просто отстегнула. Образ она дополнила длинной фатой, собрав волосы в небрежный пучок.

Уже позже для банкета Каменских избавилась от фаты и шлейфа, чтобы было удобно передвигаться и танцевать.

Мнение эксперта:

«В целом гармоничный образ, но вот как раз он не про ту Настю, которую мы видим на сцене. Я бы хотела увидеть её более экстравагантной. Кроме того, не понимаю, когда невесты выбирают одинаковые платья, ведь эту модель от Гали Лахав уже, можно сказать, затёрли в этом и прошлом году!» — считает Лялина.

Для свадьбы на море

Регина Тодоренко, которая позже призналась, что «намечтала» сказочное торжество, смогла организовать все буквально за пару месяцев. Торжество прошло в Сорренто в старинном поместье с красивым видом на море. Похоже, что телеведущая не смогла определиться с тем, какое платье ей нравится больше, поэтому специалисты сшили ей сразу два наряда.

В первом Регина отправилась к жениху, чтобы обменяться клятвами. Оно было с длинным шлейфом, а его рукава украшала полупрозрачная ткань, которая струилась по плечам словно водопад. Образ девушка дополнила длинными сережками, а волосы собрала в пучок и закрепила фату. Наряд отчасти напоминал платье Меган Маркл — простое и по фигуре.

Второй образ Тодоренко напоминал платье шекспировской Джульетты. Легкая ткань, длинные струящиеся рукава и корсет. Волосы на этот раз невеста распустила, легка завив в локоны. В этом наряде она кружилась в танце с женихом.

На этом звезда не остановилась. На фотосессии Регина примерила и мини-платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Такой наряд подойдет молодым и уверенным в себе невестам.

Рюши, перья и не только

В середине лета попрощался с холостяцкой жизнью рэпер Александр Тарасов, более известный под псевдонимом T-killah. Его избранницей стала телеведущая Мария Белова. 29-летняя невеста подчеркнула свою красоту и молодость. Она выбрала практически невесомое платье без бретелек и в меру пышной юбкой с акцентом на талии для церемонии в ЗАГСе. Образ девушка дополнила полупрозрачной перчаткой, которую надела лишь на одну руку. От фаты она отказалась.

Для самой свадьбы Мария облачилась уже в пышное платье, юбка которого состояла из множества слоев и рюш. Атласная ткань сочеталась с шифоном. Волосы она собрала в пучок, дополнив образ драгоценностями: колье и серьгами.

Ближе к вечеру избранница музыканта переоделась уже в более лаконичное, но не менее пафосное платье. Оно облегало фигуру девушки. Разрез позволял показать длинные и стройные ноги, а ткань телесного цвета со стразами позволила скрыть нижнее белье. Рукава платья были украшены перьями, что выглядело стильно.

Платье-трансформер

Режиссер Резо Гигинеишвили в конце июля устроил тайную свадьбу со своей возлюбленной, светской львицей Надеждой Оболенцевой. Молодожены расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Невеста выглядела изящно в белом костюме от Яны Расковаловой. Жакет со спущенными плечами бизнес-леди дополнила крупными серьгами.

А вот позже на вечеринке в ресторане Buro Tsum невеста уже появилась в платье-трансформере от Ульяны Сергиенко. В нем было использовано три вида кружев. Оборчатое платье с длинным шлейфом легко превратилось в короткий коктейльный наряд, когда девушка этого захотела. Это идеальный вариант, если хочется сменить несколько образов, а покупать два или три наряда нет возможности или желания.

В 46 лет снова невеста

Известная супермодель Хайди Клум нашла свою любовь в лице 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Они поженились зимой, а вот свадьбу устроили в начале августа на роскошной яхте. Несмотря на то, что модели уже 46 лет и этот брак стал для нее третьим, она не побоялась вновь надеть белое платье и фату. Хайди выбрала наряд с объемными рукавами и длинным шлейфом. Все было расшито вышивкой в виде цветов, а также ткань украшали крупные стразы.

Так как талия у наряда была завышенной, Хайди было удобно дышать, а ее движения не были скованы. Такой фасон платья идеален для беременных невест. К слову, ходят слухи, что модель действительно находится в положении.

Мнение эксперта:

«Несомненно, ее платье у меня, как у дизайнера, вызывает восторг! Это своего рода искусство! И, конечно, кому, как не модели, выбрать для себя такую кутюрную модель. Но есть единственное но! Оно не очень вписывается в антураж. Свадьба на яхте — это легкость и воздушность. Природа должна была подчеркнуть её красоту, женственность и сексуальность. На мой взгляд, здесь платье должно было развеваться на ветру так же, как ее локоны», — пояснила Лялина.

Она призналась, что фаворитом в этой подборке свадебных нарядов для нее стал выбор Приянки Чопры.

«С первого взгляда видно, что ее наряд создавал кутюрье. Мне очень нравится, что здесь уместно соединились современные тренды и классика», — подчеркнула дизайнер.

Советы эксперта для невест:

Немного о трендах: «На пике популярности у невест, хочу именно подчеркнуть, что у невест, платья, подчеркивающие сексуальность женщины. Это полупрозрачные, легкие ткани: шифон, вуаль, органза, фатин. Ткани с нанесением глиттеров, в различных вариациях, и фатин, расшитый пайетками. Можно сказать, что сегодня много блеска не бывает», — рассказала Светлана.

По словам эксперта, неизменно популярными остаются основные цвета свадебного платья: белый, молочный и айвори, а а также нюдовые оттенки.

«Но я не устаю повторять, что свадебное платье — это совсем не про моду и не про тренды. Это возможность рассказать о себе без слов. Ведь не просто так свадебный наряд всегда вызывает такой интерес у гостей, и это главная тема всего мероприятия. Платьем невеста может рассказать о своём внутреннем мире, а семья невесты — показать свои чувства к ней, а также подчеркнуть свой статус. И ведь так повелось испокон веков. Таковы традиции!» — отметила дизайнер.

На что обратить внимание при выборе того самого платья:

1. «Не стоит выбирать платье с подругами, как показывает мой опыт, девушки как бы примеряют образ на себя и может прозвучать фраза: „Я бы такое не надела“. Это очень расстраивает невесту. Позвольте давать вам советы только самым близким».

2. «Старайтесь изучить по максиму коллекции разных дизайнеров и брендов. И вы очень удивитесь, что, оказывается, модельный ряд не ограничивается моделями, заполонившими соцсети».

3. «Перед походом в салоны сделайте подборку референсов и вдумайтесь, что конкретно в каждой модели вас притягивает».

4. «На самом деле проблема заключается в потоке информации, которую девушки черпают из соцсетей. Хотя у каждого уважающего себя бренда есть традиции, которым они следуют и создают коллекции, отражающие определенную философию. Ищите платье, которое будет созвучно с вашим внутренним миром», — пояснила Светлана Лялина.

А вы как представляете свадебное платье мечты?