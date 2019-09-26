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Шепелев рассказал о звонке сына от Фриске на детское радио

Телеведущий поделился забавной историей со своими подписчиками.

Шепелев рассказал о звонке сына от Фриске на детское радио
Шепелев рассказал смешную историю о своем сыне/globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев в сторис Instagram рассказал, что его сын от певицы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году, дозвонился на детское радио. Шестилетний Платон обожает слушать эту радиостанцию.

Дмитрий Шепелев. Фото
Сын Шепелева позвонил на детское радио/https://www.instagram.com/dmitryshepelev/

«Там время от времени проходят детские конкурсы. Ну и Платон дозвонился. Я очень сильно волновался. Представляете какого было ему. На вопрос нам удалось ответить с грехом пополам. Все же знают произведение Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Так вот надо было ответить, какое отчество у Людмилы. Мы справились только после подсказки. А вы знаете ответ на вопрос?» — спросил своих подписчиков Дмитрий Шепелев.

Отметим, что популярный телеведущий уже несколько лет не дает родным, в частности, родной тете, а также бабушке и дедушке, видеться с мальчиком. Он рассорился с родными Жанны Фриске практически сразу после смерти своей супруги.

Сестра исполнительницы, Наталья Фриске, ранее отмечала, что для нее до сих пор загадка, почему телеведущий занял такую непримиримую позицию. Она надеется, что рано или поздно родственник одумается.

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Дмитрий ШепелевЖанна ФрискеНаталья ФрискеПлатон Шепелев
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Шепелев рассказал о звонке сына от Фриске на детское радио
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