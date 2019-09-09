ЗВЕЗДЫ

Папа удивился: шестилетний сын Шепелева начал материться

Телеведущему пришлось серьезно поговорить с наследником.

Папа удивился: шестилетний сын Шепелева начал материться
Дмитрий Шепелев. фото: globallookpress.com

Дмитрий Шепелев после смерти гражданской супруги Жанны Фриске стал сам воспитывать их общего сына Платона. Долгое время телеведущий оберегал мальчика от глаз общественности. Он до сих пор предпочитает скрывать его лицо. А вот о воспитании наследника мужчина этим летом стал говорить чаще. Теперь он регулярно делиться различными достижениями мальчика или о том, чем его удивил ребенок.

Несмотря на достаток, Дмитрий не хочет разбаловать сына. Он дарит ему дорогие подарки только по праздникам. А недавно телеведущий обрадовался тому, что Платон предпочел увидеться с друзьями после каникул вместо того, чтобы прокатиться на новом велосипеде. Мужчина считает, что его наследник стал взрослее. Однако не всегда дети впитывают себя только хорошее. Шепелев рассказал, как недавно за просмотром фильма «Назад в будущее» узнал, что его сын начал материться.

У главного героя в фильме были проблемы. Когда что-то у экранного персонажа шло не по плану, то ребенок так переживал, что употреблял нецензурную брать. Первый раз Дмитрий предпочел не акцентировать на этом внимание, но после второго раза он прервал просмотр приключенческого кино.

«Пришлось остановить фильм и всерьез поговорить о том, что есть слова, которые произносить строго-настрого запрещено. Дома табу на мат и ругательства. И откуда тогда …? Я этому не учил», — отметил телеведущий.

Поклонники Шепелева признались, что и их дети очень рано начались употреблять матерные слова. Многие отметили, что даже если в семье никто не ругает, то дети слышат подобные слова, когда находятся в садике или на улице.

А ваши дети в каком возрасте впервые употребили нецензурные слова?

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Папа удивился: шестилетний сын Шепелева начал материться
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