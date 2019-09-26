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Астропсихолог нашла мистическую составляющую в смерти Жанны Фриске

По словам Валентины Виттрок, умерли многие участники шоу «Последний герой».

Астропсихолог нашла мистическую составляющую в смерти Жанны Фриске
Фриске два года боролась с онкологией/globallookpress.com

Астропсихолог Валентина Виттрок заявила, что в смерти певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни летом 2015 года после двух лет борьбы с онкологическим заболеванием, есть мистическая составляющая. Она уверена в том, что на острове, где снимался проект «Последний герой», в котором как раз участвовала Фриске, произошло что-то такое, из-за чего вскоре начали умирать или погибать члены съемочной группы.

Жанна Фриске. Фото
Фриске скончалась от рака в 2015 году/globallookpress.com

Виттрок отметила, что из жизни на данный момент ушли уже девять человек. Все началось со смерти в Кармадонском ущелье после схода лавины в 2002 году актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего.

Как считает Виттрок, продюсеры считали, что это подарок судьбы, что остров, на котором идут съемки необитаем. При этом почему-то никто не задал вопрос, почему он стал безлюдным. Об этом никто в тот момент не задумался, а надо было бы.

«Скорее всего, остров связан с отправлением некого языческого культа, и участники проекта каким-то образом его осквернили, из-за чего они и умирают – есть энергии, которые трогать не рекомендуется», — заметила Валентина Виттрок, слова которой приводит портал obozrevatel.com.

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Тэги:

Валентина ВиттрокЖанна ФрискеСергей Бодров-младшийшоу "Последний герой"
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Астропсихолог нашла мистическую составляющую в смерти Жанны Фриске
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