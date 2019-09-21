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Миро объяснила, почему народ больше жалел Фриске, чем Заворотнюк

Блогер считает, что проблема отношения к Анастасии кроется в ее характере.

Миро объяснила, почему народ больше жалел Фриске, чем Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк/Фото: https://www.instagram.com/p/BvmNWRlFRix/

Блогер Елена Миро провела параллель между возможной болезнью Анастасии Заворотнюк и недугом Жанны Фриске и заявила, что общественность больше жалела певицу. Она отметила, что проблемы Насти заставили ее вспомнить с ситуацию с Жанной – тогда, по ее словам, россияне буквально плакали, ведь Фриске была для них «хорошо знакомым человеком, которого не хочется терять». К Заворотнюк же Миро наблюдает иное отношение – в случае с супругой Петра Чернышева людям «больше любопытно, чем больно».

Причиной тому блогер называет характер обеих женщин. Миро отметила, что Фриске любили все без исключения – не только поклонники ее таланта. Жанна вызывала у окружающих положительные эмоции, ведь она не притворялась доброй и искренней, а была такой. Заворотнюк же не любима аудиторией, предполагает блогер, за избыточную яркость и наглость.

«Она — та самая «красивая и смелая», которая, как в песне поется, «дорогу перешла»: увела продюсера Сергея Жигунова из семьи. Таких женщин у нас не любят. Да и правильно, в общем-то, делают: за что их любить-то?», — отметила Лена.

Резюмировав все сказанное, Миро отметила, что, несмотря на особенности характера, Заворотнюк ей тоже очень жаль. Читателей же она призвала быть добрее, особенно тех, кому уже исполнилось 40 – ведь к этому возрасту женщина уже должна набраться мудрости.

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Миро объяснила, почему народ больше жалел Фриске, чем Заворотнюк
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