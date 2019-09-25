ЗВЕЗДЫ

Лоза в голубых плавках устроил смелую фотосессию на пляже

Певец и композитор предстал в роли фотомодели.

Лоза в голубых плавках устроил смелую фотосессию на пляже
Юрий Лоза стал фотомоделью на пляже. Фото: globallookpress

Поклонники давно уже привыкли к резким, но точным высказываниям Юрия Лозы о звездах российского и даже мирового шоу-бизнеса. Но накануне композитор выступил в необычном для него романтическом амплуа фотомодели, поделившись в соцсети весьма откровенным снимком.

Пляжную фотографию автор и исполнитель песни «Плот» опубликовал в Facebook. В кадре 65-летний артист позирует лежа на песке, облаченный в одни только голубые плавки. В подписи к фото Лоза отметил, что устроил на пляже целую фотосессию, но показать ее всю стесняется, так как остальные снимки вышли слишком уж смелыми.

«Выбрал самое безобидное из серии. Понимаю, что кому-то и оно покажется чересчур откровенным, но скрывать его выше моих сил», – пишет певец.

Поклонники в комментариях заявили, что Лоза в свои годы остается в превосходной физической форме. Несмотря на небольшой живот, композитор выглядит весьма подтянутым. Как сообщает «Пятый канал», некоторые фанаты тут же потребовали показать им все фотографии.

«Вы в прекрасной форме! И кудри вразлет!» – восхищается один из подписчиков Лозы.

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Лоза в голубых плавках устроил смелую фотосессию на пляже
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