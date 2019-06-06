НОВОСТИ

Лоза вспомнил о конфликте с остающимся в реанимации Алибасовым

Бывший коллега жестко высказался о продюсере в день его рождения.

Лоза вспомнил о конфликте с остающимся в реанимации Алибасовым
Юрий Лоза вспомнил о конфликте с Алибасовым. Фото: globallookpress.com

Отметить 72-летие на широкую ногу Бари Алибасов не смог. Продюсер, по ошибке выпивший едкое вещество для чистки труб, прикован к больничной койке, его состояние остается стабильно тяжелым.

Сотни поклонников, коллеги и близкие поздравляют Бари Каримовича с днем рождения и желают ему поскорее выздороветь. Теплые слова создателю «На-На» отказался передать, кажется, лишь один известный человек – Юрий Лоза.

По словам композитора, отношения с Алибасовым у него не ладятся много лет. Он рад, что сталкиваться с продюсером ему не приходится, поскольку в свой адрес слышал от него только «гадости».

«Он повел себя непорядочно по отношению ко мне. Он ни одного хорошего слова за 36 лет обо мне не сказал», – сетует Лоза.

Причину конфликта с шоуменом композитор озвучивать не стал, отметив, что и в дальнейшем не собирается с ним общаться. Как напоминает ФАН, в далеком 1966 году артисты были коллегами: Лоза был участником первого музыкального проекта Алибасова – ансамбля «Интеграл».

Порталу Teleprogramma.pro удалось связаться с сыном Бари Каримовича. Как рассказал Бари Алибасов-младший, врачи продолжают бороться за здоровье отца. Медикам пришлось ввести его в лекарственную кому, в которой он должен пробыть два дня.

Вам может быть интересно:

Изменение завещания: СМИ сообщили, что Бари Алибасов переписал документ К Алибасову в день рождения не пускают в палату жену Анна Калашникова об отравлении Алибасова: «Далеко не все подобные инциденты заканчивались трагично»

Тэги:

Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиБари Алибасов-младшийЮрий Лоза
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лоза вспомнил о конфликте с остающимся в реанимации Алибасовым
Интересно?
Поделись с друзьями: