Лоза вспомнил о конфликте с остающимся в реанимации Алибасовым

Бывший коллега жестко высказался о продюсере в день его рождения.

Отметить 72-летие на широкую ногу Бари Алибасов не смог. Продюсер, по ошибке выпивший едкое вещество для чистки труб, прикован к больничной койке, его состояние остается стабильно тяжелым.

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Сотни поклонников, коллеги и близкие поздравляют Бари Каримовича с днем рождения и желают ему поскорее выздороветь. Теплые слова создателю «На-На» отказался передать, кажется, лишь один известный человек – Юрий Лоза.

По словам композитора, отношения с Алибасовым у него не ладятся много лет. Он рад, что сталкиваться с продюсером ему не приходится, поскольку в свой адрес слышал от него только «гадости».

«Он повел себя непорядочно по отношению ко мне. Он ни одного хорошего слова за 36 лет обо мне не сказал», – сетует Лоза.

Причину конфликта с шоуменом композитор озвучивать не стал, отметив, что и в дальнейшем не собирается с ним общаться. Как напоминает ФАН, в далеком 1966 году артисты были коллегами: Лоза был участником первого музыкального проекта Алибасова – ансамбля «Интеграл».

Порталу Teleprogramma.pro удалось связаться с сыном Бари Каримовича. Как рассказал Бари Алибасов-младший, врачи продолжают бороться за здоровье отца. Медикам пришлось ввести его в лекарственную кому, в которой он должен пробыть два дня.