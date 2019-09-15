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Заметно похудевшая Волочкова не отказалась от строгой диеты

Балерина показала поклонникам в соцсети свой дневной рацион.

Заметно похудевшая Волочкова не отказалась от строгой диеты
Анастасия Волочкова продолжает диету. Фото: globallookpress

За последние несколько месяцев Анастасия Волочкова заметно сбросила вес. Как рассказывала сама артистка, похудела она благодаря интенсивным нагрузкам при подготовке своего развлекательного шоу, а также строгой диете.

Недавно балерина заявила, что наконец пришла в свою идеальную форму. Но от жестких ограничений рациона она так и не отказалась. На новом фото в Instagram Анастасия показала, что она съела за день. Единственным блюдом в меню Волочковой оказались листья китайской капусты.

«Наконец-то я поем свою первую еду за сегодня», – сообщила звезда.

Диета олочкоой. Фото: Instagram@volochkova_art

Артистка не скрывает, что окружающие считают ее чрезмерно исхудавшей. Близкие регулярно пытаются накормить ее калорийными продуктами, но она не дает себе послаблений, сбрасывая килограмм за килограммом. Но одно исключение Анастасия все-таки сделала. Она призналась, что приятельница прислала ей кусочек аппетитного торта, который ей просто придется съесть.

Анастасия все-таки решила отведать торт. Фото: Instagram@volochkova_art

Напомним, накануне Волочкова отказалась посетить свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Балерину пригласили на торжество для того. Чтобы она исполнила танец лебедя, однако артистка посчитала, что ее зовут на банкет только ради скандала и пиара. Но видео с репетиции этого номера Анастасия все-таки продемонстировала поклонникам.

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Заметно похудевшая Волочкова не отказалась от строгой диеты
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