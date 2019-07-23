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«Кабацкий подход»: Лоза оценил исполнение песни Цоя группой «Metallica»

Музыкант остался недоволен услышанной версией «Группы крови».

«Кабацкий подход»: Лоза оценил исполнение песни Цоя группой «Metallica»
Юрий Лоза/globallookpress.com

Юрий Лоза вновь пустился в критику. На сей раз его острое словцо затронуло группу «Металлика», концерт которой прошел в московских Лужниках 21 июля.

Музыканту не понравилось, как группа спела песню Виктора Цоя «Группа крови». Его долго раздражали просьбы журналистов прокомментировать исполнение и, наконец, терпение лопнуло. Он решил одним постом в Facebook убить всех зайцев.

По мнению артиста, музыканты продемонстрировали неуважение к публике, поскольку даже не потрудились выучить песню и подглядывали в шпаргалки. Кроме того, песню исполнял даже не главный солист «Металлики», а ее басист. Лоза здесь вспомнил Карела Готта, который всегда пел в России на русском языке без всяких бумажек.

Не оценил Юрий Лоза и аранжировку песни, которой, по сути, просто не было. Артист уверен, если бы группа хотела проявить уважение к публике, она бы дала песне новое звучание, поработала бы над ней. А здесь, по сути, публике была брошена кость, которую она с удовольствием сгрызла. «Короче, типично кабацкий подход — отстреляться и забыть как страшный сон», — резюмировал российский музыкант.

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Виктор ЦойЛужникипесняЮрий ЛозаЮрия Лоза

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«Кабацкий подход»: Лоза оценил исполнение песни Цоя группой «Metallica»
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