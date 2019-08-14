Лоза назвал обвинения в домогательствах в адрес Доминго «бредом»

В прошлом году в Голливуде началась череда скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. Звезде «Карточного домика» Кевину Спейси предъявили подобные обвинения сразу несколько человек. Он лишился работы и части поклонников. Только этим летом артист в суде доказал, что невиновен. Теперь подобная ситуация произошла с испанским оперным певцом Пласидо Доминго. Сразу девять женщин обвинили его в домогательствах, которые имели место много лет назад.

Среди называющих себя жертвами танцовщицы и певицы, которым доводилось работать с тенором. Свои имена они скрыли, кроме Патриции Вульф, меццо-сопрано, которая исполняла совместные партии с Доминго. Многие потерпевшие утверждают, что просто не могли отказать оперному певцу. Сам Пласидо потрясен обвинениями. Он заверил, что не способен причинить кому-то вред.

Teleprogramma.pro связалась с Юрием Лозой, чтобы узнать его мнение о случившемся. Ведь дошло до того, что концерты тенора были отменены в США. Артист не верит, что женщины на протяжении 30 лет могли молчать о домогательствах и только сейчас заговорили. Он считает, что в их жизни не было ничего более запоминающегося, чем работа в великим оперным певцом.

«Тогда 30 лет назад, она, возможно, сидела пять часов перед зеркалом, приводила себя в порядок, выбирала наряд. Лишь бы Пласидо Доминго обратил на нее внимание. И теперь она его в этом обвиняет. Ну бред же! Единственное, что мы можем сделать — это пожать плечами и сказать, что они там все больные на голову», — заявил Лоза.

Он добавил, что в ухаживаниях мужчин нет ничего противозаконного или сверхъестественного. Юрий Эдуардович даже пригласил Доминго выступить в России. Испытывает смешанные чувства и выпускник «Фабрики звезд» Марк Тишман. По словам певца, ситуация со Спейси спровоцировала волну подобных обвинений. Он не исключает, что и на этот раз женщины пытаются прославиться за счет артиста. При этом Марк посоветовал Пласидо извинится, если он действительно позволял себе перейти границы.

«Главном оружием защиты в его случае будет искренность», — подметил он, и напомнил, что тенор на протяжении всей жизни помогает детям, перечисляя деньги в различные фонды.

А вы как считаете, обвинения в адрес Доминго обоснованы?