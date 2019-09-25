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Мама Тимати вновь вернулась к истории об аборте в 16 лет

Симона Юнусова была вынуждена прервать беременность. Этот опыт она переживала долго и мучительно.

Мама Тимати вновь вернулась к истории об аборте в 16 лет
Симона Юнусова. Фото: instagram.com/simona280/

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова ответила на комментарии подписчиков в Instagram, в которых говорилось о «муках совести». Речь идет об истории, когда она, будучи 16-летней девочкой, забеременела и сделала аборт. Недавно женщина откровенно рассказала об этом страшном событии своей биографии.

«У меня не было горя по поводу потери ребёнка, глубина и понимание произошедшего пришли, когда я выросла, — ответила Симона подписчикам. — Были другие, детские чувства: обида и страх…»

Женщина подчеркнула, что своим рассказом хочет не исповедоваться, а призвать родителей к диалогу со своими детьми. Ей в те годы подобная история очень помогла бы, отметила Юнусова.

Напомним, мама Тимати активно ведет свой блог в Instagram и публикует множество фотографий с внучкой Алисой. Симона отмечает, что хорошо относится и к бывшей девушке сына, и к нынешней, которая готова подарить Тимуру второго ребенка.

А вы бы рассказали о подобном случае из вашей жизни подписчикам в Интернете?

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Тэги:

абортбеременностьбиографияСимона ЮнусоваТимати
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Мама Тимати вновь вернулась к истории об аборте в 16 лет
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