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Мама Тимати высказалась о своем отношении к Решетовой и Шишковой

По словам Симоны Юнусовой, она уважает выбор сына.

Мама Тимати высказалась о своем отношении к Решетовой и Шишковой
Тимати Фото: http: globallookpress.com

Недавно рэпер Тимати отметил 36-летие. Торжество состоялось на Мальдивах, где российский исполнитель собрал семью и друзей. Несколько красочных фото появились в блоге его мамы. Увидев снимки, поклонники удивились, что у Симоны Юнусовой нет ни одного кадра с нынешней возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.

Фанаты рэп-исполнителя начали выдвигать теории, что Симона не приняла невесту сына. Некоторые пользователи и вовсе стали осуждать Тимати за разрыв отношений с Аленой Шишковой — матерью его дочери Алисы.  После бесконечных комментариев мама певца решила завершить дискуссию.

Она написала подробный пост, где рассказала, как относится к экс-возлюбленной и нынешней девушке своего сына. Симона Юнусова также отметила, что жизнь далека от сказки, и нередко пары, у которых есть дети, расстаются.

«Есть Алиса и её мама. Есть Настя и Тимур. Это две разные истории…любая из этих девушек может рассчитывать на мою помощь, если понадобится. Семья разрастается, но это не значит, что кто-то становится изгоем», — высказалась мама Тимати.

Симона Юнусова отдельно подчеркнула, что уважает выбор своего сына.

«Чересчур люблю своих детей, чтобы не считаться с их выбором…Надеюсь, на этом закончатся сравнения и домыслы», — в завершении отметила бабушка Алисы.

Добавим, вскоре Тимати станет отцом во второй раз. Его возлюбленная должна родить наследника уже этой осенью. Малыш появится на свет в одной из столичных клиник, так как пара отказалась от услуг иностранных врачей. Пол будущего ребенка влюбленные все еще скрывают.

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Алена Шишкова и ТиматиАлиса ЮнусоваАнастасия РешетоваСимона ЮнусоваТимати последние новости

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Мама Тимати высказалась о своем отношении к Решетовой и Шишковой
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