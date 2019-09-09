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Анастасия Решетова заявила, что будет кормить ребенка грудью

Модель назвала себя консервативной в вопросах беременности и материнства.

Анастасия Решетова заявила, что будет кормить ребенка грудью
Анастасия Решетова и Тимати/фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Подруга Тимати Анастасия Решетова заявила, что планирует кормить ребенка грудью. Она не верит, что искусственные смеси могут полноценно заменить материнское молоко. 

«Тут уже состоявшиеся мамы начинают делиться на два «лагеря» — за и против. Что касается меня, то на данный момент я собираюсь кормить, если все пойдёт хорошо. Вообще, я человек консервативных взглядов, если говорить о беременности и материнстве», — призналась фотомодель своим подписчикам в Instagram.

Настя также высказалась против кесарева сечения без медицинских показаний. По ее мнению, роды должны протекать максимально естественно, как это задумано природой. 

«Лучше один раз потерпеть, но зато будешь уверена, что сделала максимум ради здоровья малыша», — считает Решетова.

Она отметила, что переживает по поводу возможных последствий грудного вскармливания: многие предрекают боли в груди, застой молока, растяжки, активное выпадение волос, треснувшие соски, строгую диету и колики у малыша. Девушка пообещала, что поделится своим опытом с фанатами. 

Виктория Лопырева поддержала подругу в этом решении и рассказала, что у нее никаких проблем при кормлении малыша грудью не возникало.

«Кормила полгода, ничего из перечисленного не случилось. Если будет молоко, корми обязательно — это иммунитет и здоровье малыша», — написала она в комментариях Насте. 

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Тэги:

InstagramАнастасия РешетовабеременностьВиктория Лопыревагрудное вскармливаниеребенокТимати

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Анастасия Решетова заявила, что будет кормить ребенка грудью
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