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Мама Тимати призналась, как школьницей ее заставили сделать аборт

Симона Юнусова написала, что вспоминать об этом ей по-прежнему страшно.

Мама Тимати призналась, как школьницей ее заставили сделать аборт
Симона Юнусова с сыном Тимуром и внучкой/instagram.com/simona280/

Мать Тимати Симона Юнусова на страницах своего Instagram публикует автобиографичный рассказ о своей школьной любви и первом грехопадении. Повествование она ведет от первого лица и выставляет в постах частями. На сей раз она рассказала душещипательную историю о том, как в 16 лет родители отправили ее на аборт.

Симона Юнусова, в девичестве Черноморская, в старших классах влюбилась в такого же школьника, как она. Совершив всего один раз грехопадение, девочка забеременела. Тот первый поход к гинекологу она до сих пор вспоминает с содроганием. Врач, осматривающая ее, заявила, что ей придется рассказать о беременности в школе. И разрыдалась, напугав юную Симону еще больше.

В 70-е столь ранняя беременность была настоящим позором. Девушка призналась во всем маме и умоляла одного – не рассказывать папе, поскольку очень боялась потерять его доверие. Однако родительница не сохранила этот секрет, и на семейном совете было принято решение отправить дочь на прерывание беременности.

Заканчивается очередная часть рассказа Симоны описанием мучительного ожидания операции в поликлинике. Блогер решила сохранить интригу для следующего поста и не стала отвечать на вопросы подписчиков, чем закончилась история. Но очевидно, что в юности она все-таки не решилась сохранить беременность: своих сыновей Тимура (Тимати) и Артема она родила уже в 80-е годы. Первенец Тимур появился на свет, когда ей было уже 23 года.

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Мама Тимати призналась, как школьницей ее заставили сделать аборт
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