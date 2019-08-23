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Маму Тимати заблокировали в Instagram из-за видео с внучкой «без бюстгальтера»

Симона Юнусова признала вину и пообещала не публиковать больше подобные видео.

Маму Тимати заблокировали в Instagram из-за видео с внучкой «без бюстгальтера»
Тимати с мамой. фото: instagram.com/timatiofficial/

В августе Тимати вместе со своей мамой Симоной Юнусовой и пятилетней дочкой Алисой отправился отдыхать на Мальдивы. Там он отпраздновал 36-летие в теплой семейной обстановке. Присоединилась к нему и возлюбленная Анастасия Решетова, которая находится на последних сроках беременности. Девушка этой осенью станет мамой. Рэпер предпочитает публиковать ролики со своими достижениями в серфинге, а вот его мама свою страничку в соцсети посвятила внучке.

Симона публикует фото и видео с маленькой Алисой. Она помогает родителям присматривать за девочкой. На днях женщина опубликовала трогательный ролик, где Тимати плескался в бассейне с наследницей и учил ее нырять с маской. Вскоре это видео было удалено, а аккаунт мамы артиста заблокирован. Спустя сутки Юнусова узнала, что нарушила правила контента, который можно публиковать в Instagram.

«Я приношу свои глубочайшие извинения пуританам от Инстаграм, что оскорбила их чувства! Они жаловались на видео, где Папа занимается в бассейне с Алисой, не просто так! Пятилетняя девочка была с баллоном, с утяжелителями, в маске, в плавках, но… без бюстгальтера!» — написала родительница Тимати.

«Я свою вину признаю, т.к подписывалась, что принимаю установленные правила. Обещаю впредь при съёмке надевать этот кусочек ткани, дабы не травмировать психику окружающих», — с долей иронии добавила Симона.

Татьяна Навка тоже была удивлена произошедшим. «Интересно до какого возраста на их взгляд можно ходить без этого треугольника?», — задала она риторический вопрос. Поклонники согласились с Симоной в том, что маленькие дети чаще всего купаются без верха от купальников и это никого не смущает. Более того, многие даже не заметили, что Алиса плавала без бюстгальтера.

Напомним, что ранее мама Тимати также призналась, что не любит фотографироваться, по этой причине у нее почти нет совместных фотографий с возлюбленной сына. Также Юнусова прокоменнтировала слухи о том, что у нее плохие отношения с Решетовой. Она дала понять, что это неправда.

А вы как считаете, подобные видео могут оскорбить чьи-то чувства?

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Маму Тимати заблокировали в Instagram из-за видео с внучкой «без бюстгальтера»
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