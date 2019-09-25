Две русалки: Топурия поделилась пляжным фото с подросшей дочкой

Кети Топурия одна воспитывает дочку Оливию. С отцом малышки бизнесменом Львом Гейхманом она рассталась в 2017 году после четырех лет брака. Она не запрещает ему видеться с наследницей, но в основном сама заботиться о ребенке. И это при том, что певица много гастролирует. А ее отношения с репером Гуфом продлились около года. Когда девушка узнала о его измене, то не смогла простить артиста.

больше по теме Топурия продемонстрировала актуальный брючный костюм в сочетании с кроп-топом Однако поклонники заподозрили ее в использовании фотошопа.

Недавно Кети намекнула, что у нее новый возлюбленный, но его имя она раскрывать не спешит. Осенью певица отправилась на Бали вместе с дочкой. На отдыхе певица не удержалась и опубликовала пляжное фото с Оливией. В кадре Кети позирует в купальнике мятного цвета, а рядом с ней сидит ее наследница.

Поклонники восхитились снимком и отметили, что кроха растет копией своей мамы-красавицы. «Такие милахи», «Так хорошо на пляже», «Это счастье», «Две русалки», «Как гармонично смотритесь», — прокомментировали пост подписчики. На вилле, где остановилась артистка, она смотрит мультики с Оливией. Она удивилась тому, что девочке не понадобился перевод. Кроха заверила, что и так понимает смысл диалогов. Это удивило Кети.

К слову, ранее она призналась, что будет помогать дочке, если она захочет пойти по ее стопам и стать певицей. Пока же девочка, как и любой другой ребенок, развивается, любит животных и обожает проводить время с мамой.

А вы любите делать фото с детьми?