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Топурия простила Гуфа после измены с Яной Шевцовой

Пара воссоединилась после громкого расставания.

Топурия простила Гуфа после измены с Яной Шевцовой
Топурия снова живет с Гуфом/globallookpress.com

Приятель певицы Кети Топурии заявил, что исполнительница простила экс-возлюбленного рэпера Гуфа. Якобы пара снова вместе и у них все прекрасно. Просто они не любят выставлять свои чувства напоказ.

Кети Топурия
Топурия помирилась с Гуфом/globallookpress.com

Отметим, что отношения Кети Топурии и Гуфа дали трещину в прошлом году. Тогда 18-летняя Яна Шевцова на всю страну объявила, что беременна от Гуфа. Причем, как она утверждала, их роман начался, когда ей было всего 16 лет. На тот момент рэпер уже жил в гражданском браке с солисткой группы «А-Студио». Позже Шевцова всем рассказывала, что сделала аборт, так как понимала, что музыкант не собирается с ней жить.

Узнав об измене любимого мужчины, Кети ушла от Гуфа. Пара перестала появляться вместе. Исполнительница подтвердила, что они с рэпером расстались. Сам Гуф несколько раз нелестно отзывался о Шевцовой, которая разрушила его крепкие отношения, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что недавно Кети Топурия стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказывала, что не любит, когда журналисты лезут в ее личную жизнь. Звезда так и не ответила на вопрос ведущей об отношениях с Гуфом, ограничившись лишь намеками.

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Топурия простила Гуфа после измены с Яной Шевцовой
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