Мамина улыбка: Топурия показала подросшую дочку Оливию

Кети Топурия является одной из самых красивых певиц на российской эстраде. Однако в личной жизни девушке не везет. Ее брак с бизнесменом Львом Гейхманом продлился четыре года. В 2017 году супруги развелись, а вскоре артистка перестала скрывать свой роман с рэпером Гуфом. Однако популярный исполнитель изменил певице, о чем она в итоге узнала. Недавно знойная брюнетка простила рэпера, но их отношения остались лишь дружескими.

Всю свою любовь Кети дарит своей дочке Оливии, которой уже четыре года. Она редко берет с собой наследницу на светские мероприятия, а также не часто публикует фото с ней. Ранее артистка признавалась, что не хочет, чтобы какие-то ее действия, в частности и публикация снимков, в будущем повлияли на карьеру ее дочери. Пока неизвестно, кем захочет стать Оливия, когда вырастет. Возможно, она будет публичной личностью.

В День города Москвы Топурия все же сделала исключение и показала подросшую наследницу. Девочка была запечатлена во время прогулки в футболке с принтом, джинсах и куртке цвета хаки. Малышка каталась на велосипеде и начала улыбаться, когда заметила камеру. Снимок певица разместила в аккаунте дочки.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Они отметили, что девочка растет копией мамы. «Как она выросла», «Какая кудряшка», «Куколка», «Ух ты, как повзрослела», «Улыбка мамина», «А какие кудряшки», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, ранее Топурия призналась, что будет помогать дочке, если она захочет пойти по ее стопам и стать певицей. Пока же девочка, как и любой другой ребенок, развивается, любит животных и обожает проводить время с мамой.

А вы как считаете, Оливия похожа на Кети?