«Спуталась с бывшим»: Мельникова проводит время с Александром Головиным

Дарья Мельникова после съемок в сериале «Папины дочки» не раз сталкивалась на съемочной площадке с Александром Головиным. Они вместе работали в проектах «Золушка 4×4» и «Такова жизнь». Они даже выходили в свет вместе, поэтому ходили слухи, что у них роман. Однако потом о своем экранном «муже» девушка забыла. Она вышла замуж за Артура Смольянинова и подарила ему детей. В конце прошлого года актриса стала мамой во второй раз.

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Как оказалось, Дарья поддерживает отношения со звездой «Кадетства». Накануне она опубликовала видео, на котором запечатлена на улице с актером. Они стояли в теплой одежде и пытались провести самопробы, но ничего не получилось. Девушка намекнула таким образом, что, возможно, скоро они снимутся вместе в новом проекте. Поклонники были удивлены, увидев Головина вместе с Мельниковой.

«Ты что опять с бывшим спуталась?» — пошутила Юлия Топольницкая, подруга Дарьи. «Я надеялась, что ты одумаешься», — добавила она. Поклонники тоже не упустили шанса и стали подтрунивать над воссоединением пары. «Как будто я лет на 10 назад отправилась», «О, так это ваш муж бывший!», «Такие хорошие, даже похожи», «Ну вот, а говорят в одну и ту же воронку не попадает. И на тебе», — стали комментировать пост подписчики.

Напомним, что в личной жизни Головину не везет, несмотря на то, что он очень обаятельный парень. Танцовщица балета «Тодес» Светлана Белогурова заявила, что у нее был короткий роман с актером, а в последствии она родила дочь Оливию. Девушка обратилась в суд и вынудила Александра сделать тест ДНК на отцовство. Несмотря на то, что суд признал его отцом малышки, артист не интересуется жизнью девочки.

А вы смотрели сериал «Кадетство»?