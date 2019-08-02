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Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына

Оказалось, актриса шутила, когда ранее заявила, что младшего наследника назвала также, как и старшего — Артуром.

Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов. фото: instagram.com/melnikovadsh/

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова в 2013 году вышла замуж за Артура Смольянинова. Влюбленных теперь считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. У них подрастает трехлетний сын Артур, названный в честь отца. А 14 декабря прошлого года актриса подарила супругу второго наследника. Его имя они до недавнего времени скрывали.

Мельникова успела несколько раз съездить с малышом за границу и даже устроить для него фотосессию. Однако его имя она рассекретила в новом интервью. Оказалось, что мальчика назвали Марком. Ранее девушка пошутила, что нарекла его также, как и старшего — Артуром. Журналистам Дарья рассказала, что на этот раз ушла в полноценный декрет, чтобы посвятить себя семье. При этом иногда она прибегает к услугам беби-ситтеров.

«Возможность видеть разные страны, соприкасаться с необычными культурами, слышать иностранные языки, пробовать непривычную еду, на мой взгляд, развивает детей намного лучше, чем учебники, какие-то репетиторы, курсы», — поделилась мнением актриса.

Она призналась, что при каждом удобном случае они со Смольяниновым вывозят детей за границу. Мельникова отметила, что они чаще стали выбирать не «все включено», а отправляться в самостоятельные поездки, чтобы наследники видели города, а не только отели и бассейн.

Также девушка не стала скрывать, что окутывает малышей материнской заботой, а вот ее муж занимается их воспитанием. Артур играет с сыновьями, устраивает занятия музыкой и не только.

«Получается, что я просто провожу с сыновьями больше времени, занимаюсь уходом за ними, забочусь, а папа зарабатывает деньги, поэтому общается с ними не так много, но зато качественно и ярко», — подметила Мельникова, сообщает издание «Мел».

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Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына
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