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Смольянинов хочет «папину дочку» от Дарьи Мельниковой

Актерская чета воспитывает двух сыновей, но не отказались бы от девочки.

Смольянинов хочет «папину дочку» от Дарьи Мельниковой
Дарья Мельникова. Фото: globallookpress

Артур Смольянинов ответил на вопросы поклонников. Актер общался с юмором, но на некоторые сообщения воспринял всерьез. Выяснилось, что он не против дочки от Дарьи Мельниковой. Пара живет вместе уже шесть лет и воспитывает двух сыновей – 3-летнего Артура и малыша, которого актриса родила в декабре прошлого года.

Когда у Смольянинова спросили, хотел бы он себе «папину дочку», актер ухмыльнулся: «Она будет только папиной дочкой, не важно, хочу я этого или нет».

Все оставшееся время Артур Смольянинов отшучивался. Актер сказал, что знает секрет, как совместить работу и личную жизнь, но не поделится им с поклонниками. Когда у него спросили, каково это – просыпаться от прыгнувшего ребенка, молодой отец ответил: «Это жене надо задавать вопрос, я прекрасно высыпаюсь».

Несмотря на шутливый тон, на самом деле Артур Смольянинов — примерный семьянин и заботливый папа. Дарья Мельникова не раз благодарила мужа за помощь с детьми. Актер любит проводить с сыновьями время и продолжал играться с ними, пока отвечал на вопросы. Об этом сообщает портал «Вокруг ТВ».

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Артур СмольяниновДарья Мельниковатретий ребенок

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Смольянинов хочет «папину дочку» от Дарьи Мельниковой
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