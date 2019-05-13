Звезде «Кадетства» Александру Головину приписывают роман с 22-летней актрисой

С Ангелиной Поплавской актер снимается вместе в одном фильме. Однако поклонники заметили, что и вне съемок они проводят время вместе.

30-летний Александр Головин несколько месяцев назад оказался в центре скандала. Танцовщица балета «Тодес» Светлана Белогурова подала на актера в суд за неуплату алиментов. Оказалось, что у него был роман с этой девушкой несколько лет назад. Теперь она утверждает, что родила от звезды сериала «Кадетство» дочку Оливию. Сейчас идут судебные разбирательства между бывшими влюбленными. Адвокаты Светланы ждут, когда артист сделает ДНК-тест на отцовство.

Тем временем Головин снимается в новом фильме. Еще в апреле этого года в соцсети у него появился снимок с новой партнершей Ангелиной Поплавской. Они целые дни напролет проводили на Кольском полуострове, где проходили съемки. В Сети также были размещены снимки, на которых актер запечатлен в обнимку с выпускницей Школы-студии МХАТ. Пользователи поняли, что и вне работы им тоже хорошо вместе.

Вскоре поползли слухи, что они встречаются. Поклонники искренне верят в то, что Александр нашел себе возлюбленную. Увидеть его вместе с Ангелиной можно будет в новом фильме «Буран» Свердловской киностудии. Лента основана на реальных событиях 2016 года. В нем рассказывается о времени, когда в Башкирии несколько населенных пунктов были отрезаны бураном от цивилизации. На одном из фото, опубликованном в микроблоге Головина, ребята позируют вместе в одинаковых толстовках. Поклонники сразу отметили, что они гармонично смотрятся вместе: «Смотритесь вместе отлично», «Вы супер».

Отметим, что пока ни Ангелина, ни Саша не подтвердили слухи о романе. Стоит сказать, что отношения актера с бывшей избранницей Белогуровой тоже начались во время съемок. Тогда он несколько недель провел в Ялте. Между звездой и девушкой закрутился роман, а вскоре она родила девочку Оливию. По словам экс-возлюбленной актера, поначалу он не был против ребенка, а потом потребовал, чтобы она сделала аборт, но девушка все же родила малышку.