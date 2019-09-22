Дарья Мельникова пожаловалась на трудности материнства

Звезда «Папиных дочек» призналась, что летом быть мамой маленького оборванца куда проще, чем в холодную погоду.

Актриса — мама двух сыновей. Своему супругу Артуру Смольянинову девушка подарила двух сыновей — 3-летнего Артура и восьмимесячного Марка.

Поклонники восторгаются звездой «Папиных дочек», что та согласилась пожертвовать карьерой ради семьи и уделять все свое время сыновьям.

Однако, оказывается, устает и она. На днях супруга Смольянинова призналась, что быть мамой в холодную погоду — задача куда сложнее.

«Не знаю, как вы, а я уже достала всю зимнюю одежду из шкафа, вплоть до перчаток и шапок. Ну ладно я, ладно колготки… но тридцать три слоя надеть на ребёнка — это же каждый раз вспоминать, почему ты так хотел детишек!» — посмеялась она.

больше по теме Мельникова поделилась редкими фото с округлившимся животом Актриса во время беременности устроила фотосессию.

Напомним, ранее Мельникова показывала, как кормит 8-месячного сына грудью. И заметила, что не собирается прекращать этого делать, так как чувствует особую связь с сыном.