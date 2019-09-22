Меган Маркл получила официальное одобрение королевы

Об отношениях внутри британской королевской семьи можно только строить догадки, ведь протокол не позволяет аристократам давать официальных комментариев относительно личной жизни.

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Тем не менее именно эта тема наиболее обсуждаемая среди поклонников венценосного семейства. Особенно волнует фанатов отношения между королевой Елизаветой и Меган Маркл. Известно, что последняя имеет вздорный характер, частенько нарушает королевский протокол и не желает подчиняться правилам, чем вызывает массу неудовольствия со стороны британцев.

Однако, кажется, герцогиня снискала расположение бабушки мужа. Как сообщает Page Six со ссылкой на королевского эксперта, историка Дэвида Старки, Елизавета II официально выразила свое доброе отношение к Маркл.

«Королева полюбила Меган. Ведь именно ее и Гарри она отправила послами в Содружество, это единственное, что действительно волнует королеву», — заявил эксперт.

По его словам, Меган хороший человек и она сразу понравилась королеве еще при первой встрече, однако проблема в ее актерском прошлом. Таким же образом, считает Старки, вела себя мать Гарри, принцесса Диана.

«Она «взяла с собой» во дворец много голливудских замашек, она не поняла, что члены королевской семьи не звезды, это нечто большее. Но и Диана вела себя, как знаменитость. Она вела себя так, словно родилась в Калифорнии. А Гарри вырос и женился на своей матери!» — выразил уверенность Старки.

Стоит отметить, что недовольство британцев вызывает не только высокомерность Маркл, но и ее нежелание считать деньги. Так, недавно стало известно, что за одну ночь в Риме герцоги Сассекские выложили 1500 тысячи долларов, остановившись в самом роскошном отеле.