Меган Маркл пришла на свадьбу подруги в дешевой бижутерии

Англичане полюбили Меган Маркл, когда она стала невестой, а потом женой принца Гарри. Обаятельная американка всегда выглядит просто и лаконично, вежливо общается с гостями на светских раутах и во время деловых встреч. Однако недавно репутация герцогини Сассекской пошатнулась. Это произошло из-за того, что супруги не раз использовали частный самолет во время кампании в защиту окружающей среды. Теперь девушка пытается восстановить подмоченную репутацию.

больше по теме Меган Маркл просит совета у Миддлтон, чтобы восстановить репутацию За последнее время авторитет герцогини Сассекской резко пошатнулся.

По некоторым данным, Маркл даже обращается за советами к Кейт Миддлтон. А недавно она вместе с мужем побывала на свадьбе своей близкой подруги, дизайнера Миши Нону, которая вышла замуж за Майкла Хесса. Торжество прошло в Риме. Для появления на публике Меган выбрала черное полупрозрачное платье от Valentino стоимостью 8000 фунтов стерлингов (640 тысяч рублей), нарушив свадебный протокол. На подобных праздниках считается неподобающим появляться в нарядах черного цвета.

Образ герцогиня завершила небольшими сережками в виде крыльев, которые выглядели как золотые. Однако, как выяснилось, украшение Маркл не драгоценное. Источник из окружения королевской семьи заявил, что она увидела эти серьги у своей подруги и одолжила их для свадьбы. Эта бижутерия была приобретена на рынке на Портобелло-Роуд в Лондоне за символическую цену в £5 (около 400 рублей).

«Меган понравились эти серьги. Никто не догадался, что они были куплены в ларьке на рынке», — подчеркнул инсайдер, пишет издание Mirror. Напомним, что накануне принц Гарри со своей возлюбленной приехали в Южную Африку. Они взяли с собой сына Арчи. Герцогиня планирует раздать нуждающимся одежду малыша, из которой он вырос.

А вы носите бижутерию?