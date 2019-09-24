«Попала в кинематограф через постель»: телеведущий Минаев подшутил над Собчак

Телеведущий и бизнесмен Сергей Минаев тонко подшутил над Ксенией Собчак и ее появлением в новом сериале Константина Богомолова «Хороший человек». У себя в Instagram Ксения официально подтвердила участие в картине и акцентировала внимание, что прошла кастинг у «одного известного режиссера». В свою очередь, Минаев хитро заметил: «Все через постель. Как не стыдно-то».

Подписчики не смогли пройти мимо едкой шутки. Некоторые вполне серьезно посоветовали Минаеву «не завидовать». Вторые отметили, что сниматься Ксения будет «через ЗАГС». Не удержалась от ироничного ответа и сама Собчак – она заявила, что в ее возрасте наличие пункта «через постель» является обязательным условием.

Напомним, ранее стало известно, что Ксения Собчак, наравне с профессиональными актерами появится в новом сериале Константина Богомолова «Хороший человек». Сюжет посвящен истории ангарского маньяка, который в течение 18 лет убил 77 женщин и полицейского. Кого должна будет сыграть Собчак, пока неизвестно.