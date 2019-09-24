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«Попала в кинематограф через постель»: телеведущий Минаев подшутил над Собчак

Сама Ксения Анатольевна не удержалась от ироничного ответа.

«Попала в кинематограф через постель»: телеведущий Минаев подшутил над Собчак
Сергей Минаев/Фото: https://www.instagram.com/p/B03A1zliNA_/

Телеведущий и бизнесмен Сергей Минаев тонко подшутил над Ксенией Собчак и ее появлением в новом сериале Константина Богомолова «Хороший человек». У себя в Instagram Ксения официально подтвердила участие в картине и акцентировала внимание, что прошла кастинг у «одного известного режиссера». В свою очередь, Минаев хитро заметил: «Все через постель. Как не стыдно-то».

Подписчики не смогли пройти мимо едкой шутки. Некоторые вполне серьезно посоветовали Минаеву «не завидовать». Вторые отметили, что сниматься Ксения будет «через ЗАГС». Не удержалась от ироничного ответа и сама Собчак – она заявила, что в ее возрасте наличие пункта «через постель» является обязательным условием.

Напомним, ранее стало известно, что Ксения Собчак, наравне с профессиональными актерами появится в новом сериале Константина Богомолова «Хороший человек». Сюжет посвящен истории ангарского маньяка, который в течение 18 лет убил 77 женщин и полицейского. Кого должна будет сыграть Собчак, пока неизвестно.

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Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакрольСергей МинаевСериалХороший человек
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«Попала в кинематограф через постель»: телеведущий Минаев подшутил над Собчак
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