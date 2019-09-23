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Собчак могла не поехать в свадебное путешествие из-за экзематозного дерматита

Об этом стало известно после выхода программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Собчак могла не поехать в свадебное путешествие из-за экзематозного дерматита
Собчак из-за болезни могла не поехать в свадебное путешествие/globallookpress.com

Светская львица Ксения Собчак могла не поехать в свадебное путешествие после свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым из-за обострившегося экзематозного дерматита. Об этом сказали во время эфира программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото
Собчак не поехала в свадебное путешествие из-за болезни/globallookpress.com

В эфире была показана рука светской львицы во время свадебной церемонии. На пальцах правой руки можно было разглядеть непонятные пятна.

Врач-аллерголог между тем прояснил ситуацию. «На руках у Ксении имеется экзематозный дерматит. Он мог появиться в основе аллергической природы, но потом присоединилась инфекция. Это все лечится», — заявила специалист, которая, правда, не представилась.

Отметим, что свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова получилась очень яркой. Молодые приехали в ЗАГС на катафалке, на котором красовалась надпись большими буквами: «Пока смерть не разлучит нас». На самой свадьбе светская львица станцевала танец для супруга, который никого не оставил равнодушным.

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Собчак могла не поехать в свадебное путешествие из-за экзематозного дерматита
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