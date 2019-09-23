Собчак угощала гостей на свадьбе элитным шампанским

Ксения Собчак рассказала в своем блоге, чем она потчевала гостей на свадьбе с Богомоловым. На ее столах стояло элитное французское вино Louis Roederer.

Именно этот производитель изготавливает шампанское Cristal, упаковывая его в хрустальные бутылки с золотым ярлыком. Свои корни компания ведет с 1776 года. Стоимость игристых вин у них колеблется примерно от 4 тыс. рублей до 140 тыс.

«Для гостей нашей свадьбы мы выбирали только лучшее», — написала телеведущая в Instagram.

Напомним, недавно свадьбу Собчак, которая состоялась 13 сентября, прокомментировал ее бывший свекор Эммануил Виторган. Он тепло отозвался о ее новой семье, пожелав Ксении счастья с ее новым мужем Константином Богомоловым.