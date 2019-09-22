Собчак рассказала, как относится ко всему плохому, происходящему с ней

Пожалуй, главный ньюсмейкер этой осени, Ксения Собчак, опубликовала в Instagram фото, на котором она изображена в образе «плохой девочки». Для очередной фотосессии телеведущая надела черную кожаную куртку, тяжелые ботинки и уселась на полу под разрисованной стеной. При этом у нее броский агрессивный макияж и прическа с эффектом мокрых волос.

Такое фото понадобилось 37-летней женщине не просто так. Она решила продемонстрировать свои силу и характер, показав недоброжелателям, что их потуги спутать ее карты заранее обречены на провал.

«Все плохое, что со мной случилось, пошло мне и моему пищеварению на пользу», — многозначительно подписала светская львица.

Напомним, только в этом году Собчак скандалила с балериной Анастасией Волочковой, певицей Ольгой Бузовой, актрисой Марией Кожевниковой, критиковала вещи коллеги Ксении Бородиной и назвала телеведущую Елену Малышеву мерзавкой. Ну, а суперхитом 2019-го стала свадьба Собчак и Богомолова, на которой невеста решила сломать стереотипы об этом торжестве. В частности, молодые приехали в ЗАГС на катафалке вместо шикарного лимузина.

Обладаете ли такой же уверенностью в себе, как у Ксении?