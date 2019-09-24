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Рэпер Гуф отметил 40-летие в компании сестры и друзей

Романтические вечера артисту устраивать пока не с кем.

Рэпер Гуф отметил 40-летие в компании сестры и друзей
Гуф встретил юбилей без пары. Фото: instagram.com/therealguf/

23 сентября популярному рэперу Гуфу (Алексею Долматову) исполнилось 40 лет. Артист опубликовал в сториз несколько десятков поздравлений от своих друзей и фанатов, а вот эпатажную вечеринку устраивать не стал. Вместо этого сестра хип-хоп исполнителя Ольга собрала его друзей в одном из московских ресторанов. Компания посидела по-семейному, обычным застольем и тостами в честь именинника.

Напомним, в этом году вокруг личной жизни рэпера ходило немало слухов. То появились намеки на то, что его отношения с певицей Кети Топурией снова потеплели, то она удалила его из друзей в социальных сетях. Еще стало известно, что артист снимется в шоу «Холостяк», а недавно Алексей опубликовал снимок на яхте с обнаженными моделями. В итоге Гуф встретил юбилей без пары, зато в теплой компании сестры и друзей.

Как вы думаете, найдет ли Гуф свою любовь в 40 лет?

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Рэпер Гуф отметил 40-летие в компании сестры и друзей
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