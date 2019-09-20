В Сети назвали главного «Холостяка» 7-го сезона и это не Гасанов

Стало известно, кто станет главным героем в седьмом сезоне шоу «Холостяк». Имя кандидата пытаются угадать давно и все факты указывали на блогера Гусейна Гасанова. Он не раз намекал, что имеет отношение к проекту. Тем не менее, в Сети появились данные, что не за его сердце будут сражаться красавицы.

По информации телеграм-каналов, искать свою любовь в популярно шоу будет рэпер Гуф. Экс-возлюбленного Кэти Топурии застали во время съемок программы.

Он был в черном фраке с красной розой на груди. На снимке, который гуляет в Интернете, можно рассмотреть не только холостяка, но и монитор режиссера, на котором вина надпись HOLOST507.

Насколько эта информация соответствует действительности, остается только гадать. Подписчики рэпера оказались удивлены данной информацией. Кадр со съемок оказался удивительно похож на фото, которое Гуф разместил в Instagram еще 12 июня.

Тот же фрак и та же красная роза, только ракурс несколько иной. Тогда исполнитель подписал снимок: «Она сказала да» и многие были уверены, что речь идет о свадьбе с Кэти Топурия. Видимо намек оказался слишком прозрачным, но поклонники даже не допустили мысль, что речь идет об участии в популярном шоу.

Ранее участие в шоу принимал Егор Крид и, надо отметить, исполнитель остался недоволен съемками. Он упрекнул команду «в непрофессионализме», и получил достойный ответ. В анонсе следующего сезона телевизионщики использовали кадры программы с музыкантом и пообещали, что шоу будет «с настоящим мужиком», сообщает сайт argumenti.ru.