НОВОСТИ

В Сети назвали главного «Холостяка» 7-го сезона и это не Гасанов

По информации инсайдеров, искать свою вторую половинку будет экс-возлюбленный Кэти Топурии - Гуф

В Сети назвали главного «Холостяка» 7-го сезона и это не Гасанов
Новым "Холостяком" в 7-ом сезоне может стать Гуф ФОТО: https://www.instagram.com/therealguf/

Стало известно, кто станет главным героем в седьмом сезоне шоу «Холостяк». Имя кандидата пытаются угадать давно и все факты указывали на блогера Гусейна Гасанова. Он не раз намекал, что имеет отношение к проекту. Тем не менее, в Сети появились данные, что не за его сердце будут сражаться красавицы.

По информации телеграм-каналов, искать свою любовь в популярно шоу будет рэпер Гуф. Экс-возлюбленного Кэти Топурии застали во время съемок программы.

Он был в черном фраке с красной розой на груди. На снимке, который гуляет в Интернете, можно рассмотреть не только холостяка, но и монитор режиссера, на котором вина надпись HOLOST507.

Предположительно, новым героем шоу «Холостяк» станет Гуф
ФОТО: https://t.me/planbtnt/23

Насколько эта информация соответствует действительности, остается только гадать. Подписчики рэпера оказались удивлены данной информацией. Кадр со съемок оказался удивительно похож на фото, которое Гуф разместил в Instagram еще 12 июня.

Тот же фрак и та же красная роза, только ракурс несколько иной. Тогда исполнитель подписал снимок: «Она сказала да» и многие были уверены, что речь идет о свадьбе с Кэти Топурия. Видимо намек оказался слишком прозрачным, но поклонники даже не допустили мысль, что речь идет об участии в популярном шоу.

Ранее участие в шоу принимал Егор Крид и, надо отметить, исполнитель остался недоволен съемками. Он упрекнул команду «в непрофессионализме», и получил достойный ответ. В анонсе следующего сезона телевизионщики использовали кадры программы с музыкантом и пообещали, что шоу будет «с настоящим мужиком», сообщает сайт argumenti.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ГуфКети Топурияновый сезон шоу "Холостяк"шоу "Холостяк"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети назвали главного «Холостяка» 7-го сезона и это не Гасанов
Интересно?
Поделись с друзьями: