Кети Топурия намекнула на возобновление романа с Гуфом

В шоу Регины Тодоренко певица призналась, что песня рэпера, написанная специально для нее, тронула до глубины души.

В честь дня рождения Регины Тодоренко группа «А-Студио» выступила у неё в квартире. После сюрприза ведущая пригласила Кети Топурию для интервью Youtube-шоу «Пятница с Региной». Конечно же, Тодоренко спросила певицу о её отношениях с Гуфом. Солистка «А-Студио» призналась, что устала отвечать на вопросы о бывшем возлюбленном.

Ведущая зачитала строки из песни, которую Гуф посвятил Кети. В ответ певица призналась, что трек растрогал её. «Все так некрасиво получилось», — заметила Топурия о расставании с рэпером. Артистка заявила, что они долгое время дружили с рэпером, прежде чем закрутить роман.

«Он очень легкий, общительный, юморной. Все было хорошо», — призналась певица.

Позже она добавила, что отношения были непростыми. «Если со стороны видно, что всё хорошо, там хуже всех», — сказала солистка «А-Студио». И поспешила добавить, что эта история не про них с Гуфом. «Но у вас все было хорошо!» — воскликнула Тодоренко. На что певица многозначительно ответила: «Может быть, ещё будет».

Регина Тодоренко пришла в восторг от слов солистки «А-Студио». Она стала шутить, что позвонит Гуфу и расскажет ему об этой новости. Кети Топурия была не против.