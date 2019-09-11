ЗВЕЗДЫ

Гуф опубликовал пикантное фото в компании моделей

Рэпер снялся на яхте с обнаженными красавицами.

Гуф опубликовал пикантное фото в компании моделей
Так и не понятно, вернул Гуф свою возлюбленную или нет. Фото: instagram.com/therealguf/

На фоне слухов о том, что рэпер Гуф и певица Кети Топурия снова вместе (артист даже намекнул на свадьбу), сам Алексей Долматов позволяет себе провокационные фотосессии. 11 сентября мастер речитатива выложил в Instagram фото, призванные прорекламировать его собственный магазин одежды. 39-летний рэпер снялся на яхте с двумя девушками, стоящими возле него на коленях. Модели Лола и Юлия присутствуют на снимке топлес, прикрывая груди руками.

Далеко не все подписчики Гуфа одобрили фото, хотя оно демонстрирует канонические элементы успеха любого рэпера. Некоторые комментаторы отметили, что совсем недавно артист тосковал по своей возлюбленной, а теперь зажигает с красавицами на яхте.

Напомним, пару дней назад Кети Топурия отметила свое 33-летие. Алексей Долматов попытался поздравить ее в Instagram, написав сообщение, но оно не дошло – певица заблокировала бывшего возлюбленного.

Признайтесь: завидуете Гуфу на этой фотографии?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ГуфГуф и Топурияобнаженная грудьтоплесяхта

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гуф опубликовал пикантное фото в компании моделей
Интересно?
Поделись с друзьями: