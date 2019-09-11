Гуф опубликовал пикантное фото в компании моделей

На фоне слухов о том, что рэпер Гуф и певица Кети Топурия снова вместе (артист даже намекнул на свадьбу), сам Алексей Долматов позволяет себе провокационные фотосессии. 11 сентября мастер речитатива выложил в Instagram фото, призванные прорекламировать его собственный магазин одежды. 39-летний рэпер снялся на яхте с двумя девушками, стоящими возле него на коленях. Модели Лола и Юлия присутствуют на снимке топлес, прикрывая груди руками.

Далеко не все подписчики Гуфа одобрили фото, хотя оно демонстрирует канонические элементы успеха любого рэпера. Некоторые комментаторы отметили, что совсем недавно артист тосковал по своей возлюбленной, а теперь зажигает с красавицами на яхте.

Напомним, пару дней назад Кети Топурия отметила свое 33-летие. Алексей Долматов попытался поздравить ее в Instagram, написав сообщение, но оно не дошло – певица заблокировала бывшего возлюбленного.

Признайтесь: завидуете Гуфу на этой фотографии?