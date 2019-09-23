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Эммануил Виторган назвал хорошее воспитание внука заслугой сына

Бывший свекор Ксении Собчак отметил, что у телеведущей слишком мало времени, чтобы заниматься ребенком.

Эммануил Виторган назвал хорошее воспитание внука заслугой сына
Эммануил Виторган/Фото: https://www.instagram.com/p/BwK9R2vD0ZW/

Эммануил Виторган назвал хорошее воспитание внука Платона заслугой Максима Виторгана. Об этом звездный дедушка рассказал журналистам на днях. Именитый актер признался, что, по его мнению, Ксения Собчак уделяет мало времени ребенку из-за высокой занятости. Исполнять родительские обязанности за двоих приходится бывшему супругу – Максиму Виторгану.

Виторган-старший заявил, что в то, каким «мальчишка» растет сегодня, много сил вкладывает его сын. Артист отметил, что его наследник имеет хорошие педагогические качества, которые позволяют ему взращивать из детей достойных людей. Об этом он может с уверенностью судить по старшим детям Максима – Полине и Даниилу, отмечает «Вокруг TV».

Отметим, что бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган является многодетным отцом. Старшей дочери Полине 23 года, она актриса и играет в театре, средний, 19-летний Даниил, так же как и папа, снимается в фильмах – недавно его работу можно было увидеть в комедии «О чем говорят мужчины 3».

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Эммануил Виторган назвал хорошее воспитание внука заслугой сына
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