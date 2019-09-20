Максим Виторган поиграл с сестренкой, которой старше на 46 лет

Актер Максим Виторган поиграл со своей родной сестренкой Этель на собственном дне рождения. Отец звезды Эммануил Виторган в Instagram поделился очень трогательным кадром. На снимке его сын присел рядом с Этель, которая показывает ему одну из своих игрушек.

Отметим, что 10 сентября бывшему мужу светской львицы Ксении Собчак исполнилось 47 лет. При этом Этель всего годик. Любопытно, что у Виторгана есть еще одна маленькая сестра, которая родилась в августе 2019 года. Как известно, Эммануил Виторган не так давно стал отцом еще одной дочери Клары. Она родилась от суррогатной матери, как и Этель. Кстати, прославленному актеру театра и кино в декабре нынешнего года исполнится уже 80 лет.

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Напомним, что светская львица Ксения Собчак очень тепло поздравляла своего бывшего супруга с днем рождения. Она заявила, что у их сына Платона самый лучший папа на свете. Судя по заботе об Этель, Виторган не менее прекрасный брат.

Сейчас Максим встречается с известной актрисой Нино Нинидзе. Именно на дне рождения он познакомил девушку со своими родителями.