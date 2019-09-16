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Эммануил Виторган высказался о свадьбе бывшей невестки Собчак

Актер отметил, что замужество – это всегда хорошо.

Эммануил Виторган высказался о свадьбе бывшей невестки Собчак
Фото: https://www.instagram.com/p/BwK9R2vD0ZW/

Бывший свекор Ксении Собчак Эммануил Виторган не сумел остаться в стороне от нового брака экс-невестки и также высказал свое мнение по поводу торжества. На вопросы журналистов Виторган-старший хитро улыбнулся и отметил, что способ отметить начало новой жизни Ксения Анатольевна выбрала «замечательный».

Виторган подчеркнул – неважно, кто выходит замуж, главное, что это происходит в принципе: «Когда замуж выходят — замечательно», — резюмировал он для Life. Народный артист также акцентировал внимание, что ему сложно судить о деталях, поскольку он не видел роликов и не слышал подробностей.

Напомним, 13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Празднество длилось до утра следующего дня. На торжестве присутствовало около 300 человек. Чуть позже стало известно, что телеведущая не будет брать фамилию нового супруга, как не брала фамилию и Максима Виторгана. Новоиспеченный муж этот факт пока не комментировал.

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Константин Богомоловпохваласвадьба Ксении СобчакЭммануил Виторган

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Эммануил Виторган высказался о свадьбе бывшей невестки Собчак
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