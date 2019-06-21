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Максим Виторган не будет платить алименты на сына Платона

Стали известны подробности звездного развода и раздела имущества Собчак и ее бывшего мужа.

Максим Виторган не будет платить алименты на сына Платона
Максим Виторган не будет платить алименты на сына Платона. Фото: Global Look Press

Как правило, за разводом у бывших супругов следует раздел имущества. У звезд нередко этот самый дележ происходит с шумом и скандалами, но не в случае Ксении Собчак и и ее бывшего мужа Максима Виторгана. Здесь, похоже, обо всем договорились полюбовно.

Из того, что по закону они могут поделить, это квартира в центре Москвы на Смоленской набережной за 350 млн рублей и загородный дом. По информации кр.ru, бывшие супруги делить ничего не стали. К тому же приобреталось все на деньги Ксении, на нее же оформлена недвижимость. Бывший супруг ведущей на улице не останется – у него имеется две квартиры в Москве. А вот у Собчак, кроме нажитого в браке, есть еще недвижимость в столице и в Питере, апартаменты в Юрмале и дом на Рублевке в долевой собственности со своей матерью.

Что касается сына, то Собчак не стала подавать на алименты. Вполне возможно, что бывшие супруги договорились между собой о какой-то сумме, которую актер будет отдавать на Платона. И, судя по постам в соцсетях, Ксения не запрещает видеться Платону с отцом.

Теперь же, строя планы на будущее, Собчак занялась строительством еще одного дома за городом, в котором будет уже две детских: одна для Платона, другая – для малыша, который, скорее всего, когда-нибудь появится на свет.

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Максим Виторган не будет платить алименты на сына Платона
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